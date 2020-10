Social – MVP Europa League, la dedica di Lukaku: “Grazie tifosi, vi aspetto a San Siro! Un onore vestire la maglia dell’Inter”

Una lunga dedica social per ringraziare l’intero mondo Inter dopo il titolo di MVP dell’edizione passata di Europa League. Romelu Lukaku si dimostra ancora una volta un campione anche fuori dal campo e un grande leader.

Ecco le sue parole: “Voglio ringraziare Dio per avermi permesso di essere dove sono oggi. Mia madre e mio fratello per l’amore e il supporto incondizionato. Il mio agente per essere più di un amico e per la sua capacità di darmi ogni volta nuovi obiettivi. Grazie Antonio Conte, a te mister e al tuo staff, per aver creduto in me e avermi fatto diventare il giocatore che sono oggi. Vi devo molto, ragazzi. Ma il ringraziamento più importante va ai miei compagni di squadra, perché voi siete i veri artefici della mia vittoria di questo premio. Sono convinto che quest’anno possiamo essere ancora più competitivi per vincere qualcosa come gruppo, perché la vittoria della squadra è in assoluto la cosa più importante. Un grazie speciale ai tifosi dell’Inter, vi voglio bene! Fin dal primo giorno il vostro amore ha significato molto per me e per la mia famiglia. Sono onorato di vestire questa maglia e rappresentare questi colori. Mi auguro che presto potremo festeggiare un gol tutti insieme a San Siro. Peace and love Rom”.