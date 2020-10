Spadafora: “Il protocollo è valido, ma va rispettato. È la condizione minima per continuare il campionato”

E’ un momento delicato per il calcio e non solo. La curva dei contagi del Covid-19 è salita rispetto alle ultime settimane e tra le varie squadre il numero di calciatori contagiati aumenta. Sabato alle ore 18 ci sarà il derby di Milano, con l’Inter che deve fare i conti con diversi giocatori positivi al Coronavirus. Del particolare momento ha parlato il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, raggiunto dai microfoni di TMW Radio.

Queste le sue parole: “Il mio augurio a tutti i giocatori contagiati è di guarire il prima possibile. Non sono preoccupato, il nostro protocollo è valido, ma deve essere rispettato. Non tutte le società, però, lo hanno fatto rispettare: invito tutti ad attenersi a quanto stabilito. Sono queste le condizioni minime che abbiamo chiesto alle squadre per far ripartire il campionato. La Lega, se lo ritiene giusto, può adottare anche misure più severe a tutela dei propri giocatori. La situazione è sotto controllo. Auspico un rigoroso rispetto del protocollo”.

