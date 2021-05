Accadde oggi – 11 maggio 1994, Inter-Salisburgo 1-0: Jonk e Zenga regalano la Coppa UEFA ai nerazzurri

L'11 maggio 1994 l'Inter vince 1-0 la finale di ritorno contro il Casinò Salisburgo (dopo lo 0-1 dell'andata) e si aggiudica la seconda Coppa UEFA della sua storia.

L'11 maggio 1994 l'Inter si aggiudica la seconda Coppa UEFA della sua storia. Sulla panchina nerazzurra siede Giampiero Marini, subentrato a febbraio ad Osvaldo Bagnoli, in una stagione dai due volti per la Beneamata: in campionato l'Inter rischia addirittura la retrocessione in Serie B, mentre in Europa si rende protagonista di una grande cavalcata che la porta a conquistare la Coppa UEFA nella doppia sfida finale contro il Casinò Salisburgo.