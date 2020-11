Accadde oggi – 8 novembre 1942, nasce Sandro Mazzola: buon compleanno al “Baffo” nerazzurro

L’8 novembre del 1942 nasceva il “Baffo” Sandro Mazzola, diventato poi uno dei calciatori più importanti della storia dell’Inter. Figlio della leggenda del Torino Valentino Mazzola, Sandro si è affermato con la maglia della Beneamata, salendo sul tetto d’Europa e del mondo con i colori nerazzurri.

Con la maglia dell’Inter Mazzola ha collezionato 565 presenze, segnando ben 158 gol in 17 stagione disputate a Milano. Il “Baffo” – che oggi compie 78 anni – ha conquistato con l’Inter 4 Scudetti, 2 Coppe dei Campioni e 2 Coppe Intercontinentali. Assolutamente indimenticabile resta la finale della Coppa dei Campioni della stagione 1963/1964 quando l’Inter si trova ad affrontare al Prater di Vienna il Real Madrid di Puskás e Di Stefano. Mentre le due stelle dei Blancos si scontrano con l’invalicabile difesa dell’Inter, Mazzola risulta decisivo e realizza una bellissima doppietta che (insieme al gol di Milani) consente ai nerazzurri di imporsi per 3-1 (di Felo la rete degli spagnoli) e di portare a Milano la prima Coppa dei Campioni nella storia della Beneamata.

Mazzola e l’Inter, un binomio indissolubile spiegato dallo stesso “Baffo” qualche anno fa nel corso del programma “Memorabila” andato in onda sul canale tematico del club: “Nerazzurro è nerazzurro, rimane dentro, non puoi tirarmelo fuori, non ci riesci, rimane. Se me ne levi un po’ si riforma, ricomincia da capo e torna grande come prima”. Tanti auguri Sandro, leggenda nerazzurra!

