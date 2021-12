Bloomberg – Suning in cerca di nuovi finanziatori: cessione di quote a inizio anno?

Secondo la testata statunitense, Suning potrebbe avviare un processo formale per vendere una partecipazione nel club

Arrivano nuove notizie sul fronte Suning. Secondo Bloomberg, la proprietà cinese sarebbe in cerca di liquidità (e nuovi finanziatori) e non si esclude la possibilità della cessione di alcune quote dell'Inter all'inizio del prossimo anno. Una nuova infusione di capitale, riporta la testata, permetterebbe alla famiglia Zhang di poter estinguere il debito di 275 milioni di euro stipulato con il fondo Oaktree lo scorso maggio ed evitare che i creditori assumano il controllo della società nerazzurra.