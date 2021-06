Il Sole 24 Ore – Suning al riassetto, tornano voci su vendita dell’Inter. Ma Zhang smentisce

Continua il momento economico complicato che il gruppo cinese sta vivendo sulla propria pelle

Da un anno a questa parte il gruppo Suning sta vivendo uno dei momenti più complicati della propria storia e pare che l'incubo non sia ancora giunto al termine. Per questo motivo, come anticipato ieri da Bloomberg, dovrebbe nei prossimi giorni essere organizzato un riassetto azionario che consentirà ad un consorzio guidato da Alibaba Group e dal governo provinciale di Jiangsu di poter addirittura prendere il controllo del colosso cinese.