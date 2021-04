Caos Superlega, anche i videogiochi potrebbero non essere più gli stessi

Il volto dei videogiochi Fifa e Pes potrebbe cambiare già dalla prossima edizione

L'arrivo della Superlega avrebbe un impatto devastante anche sul mondo dei videogiochi di calcio. Come riporta il Corriere della Sera, gli accordi di rappresentazione nel gioco di calcio sviluppato da EA vengono direttamente stipulati con l'ente FIFA. Juventus e Roma hanno già accordi con Konami, casa sviluppatrice di Pes, e in Fifa non troviamo né Juventus né Roma con i loro stemmi e divise ufficiali.