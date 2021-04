TS – L’Inter si tiene stretto Agoumé: si tratta il rinnovo

Ausilio pronto a blindare il giovane talento

Lo voleva Guardiola al City, ma l'Inter non ci ha pensato due volte a portare a Milano Lucian Agoumé e la cifra spesa per il 19enne lo dimostra: 4,5 milioni di euro. Come riportato da Tuttosport, a maggio ci sarà l'incontro per rinnovare il contratto del giovane talento francese fino al 2024, visto anche il grande interesse del Bayern Monaco.