Szczesny: “Vogliamo il decimo scudetto di fila. Inter? Candidata, ma non è l’unica”

Da queste primissime battute di campionato, la Serie A ha già fatto capire di poter regalare una stagione assolutamente avvincente. Soprattutto al vertice della classifica, potrebbe nascere una lotta avvincente tra più formazioni, dal momento che sembra essersi ridotta la distanza tra la Juventus e le altre inseguitrici. A partire dall’Inter che, dopo essere arrivata ad un punto dai bianconeri la scorsa stagione, ha operato fin qui molto bene sul mercato.

Ma non solo, perché secondo l’estremo difensore Wojciech Szczesny anche Lazio e Atalanta sono due candidate temibile. Le parole del portiere juventino ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo vinto nove campionati di fila, vogliamo fare la guerra per il decimo di fila. Ma ci sono tante squadre e non sarà facile. Sicuramente c’è l’Inter, il Napoli, l’Atalanta: sembrano le squadre più forti. Ma sono tutti avversari difficili e sarà un campionato equilibrato”.

