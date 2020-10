Telefoot – Inter, è Soumaré il Mister X? Formulata una prima offerta, c’è anche il Napoli

Si sta parlando con una certa insistenza nelle ultime ore di un possibile mister X per il centrocampo dell’Inter. Qualora dovesse uscire Radja Nainggolan, la dirigenza nerazzurra effettivamente potrebbe ancora intervenire sul mercato per completare un reparto che sembra non voler più fare affidamento su Matias Vecino, dopo aver già tagliato fuori dal progetto Joao Mario la scorsa estate.

Secondo le ultimissime informazioni circolate in Francia sul noto portale Telefoot, Inter e Napoli avrebbero formulato le loro rispettive offerta per il giovane centrocampista del Lille, Boubakary Soumaré. Il classe 1999 starebbe valutando entrambe le proposte e potrebbe dare una risposta definitiva entro il fine settimana. Il tempo a disposizione per entrambi i club – come sappiamo – sta volgendo al termine, considerata la scadenza del mercato fissata per lunedì 5 ottobre.

