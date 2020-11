FootyHeadlines – Ecco la tuta di Champions dell’Inter per il ’21-’22: “Indizio per la terza maglia”

Mancano nove mesi, si prega di non spingere: mancano nove mesi al mese di settembre 2021 – mese nel quale, in teoria, dovrebbe uscire la terza maglia dell’Inter per la stagione 2021-2022 – ma il sito footyheadlines.com, specializzato in fatto di magliette di club e attrezzatura calcistica, ritiene di avere già qualche indizio su come sarà la divisa in questione. Indizi che deriverebbero tutti dalla tuta di rappresentanza che l’Inter indosserà a margine delle gare continentali in caso di qualificazione alla Champions League 2021-2022.

Si tratta di una tuta nera, con strisce diagonali di quattro colori diversi in corrispondenza della fascia toracica: giallo, arancione verde e blu. Lo stemma dello sponsor tecnico (Nike) è disegnato in arancione mentre lo stemma del club è dato da applicazioni verdi e blu sul fondo nero che è la tinta della tuta. E secondo il sopra menzionato sito di attrezzatura sportiva, proprio da queste caratteristiche cromatiche si potrebbe desumere qualche indizio circa la terza maglia per il 2021-2022. Alla cui presentazione manca ancora del tempo. Nove mesi, appunto. Si prega di non spingere.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<