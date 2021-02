Top&Flop di Inter-Juventus: che disastro Handanovic e Young. Barella e Lautaro ci provano in tutti i modi

Riguardandosi indietro, fondamentalmente Antonio Conte non può essere che soddisfatto della partita complessiva giocata ieri sera dai suoi. A parte un momento di pressione della Juventus sofferto nella parte finale del primo tempo, la sua Inter ha condotto la partita per la maggior parte del tempo, trovando anche una buonissima reazione nella ripresa. Purtroppo per i suoi calciatori, però, è mancata un pizzico di cattiveria sotto porta e soprattutto la consapevolezza che certi errori individuali in partite del genere si pagano a caro prezzo.

