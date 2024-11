Torna alla grande dalla nazionale: “Ad Appiano è il più in forma”

Sono stati giorni molto importanti per Simone Inzaghi, che ha riaccolto gradualmente i giocatori reduci dagli impegni con le rispettive nazionali e al contempo ha testato la loro condizione analizzando i dati fisici. Ben 15 elementi, infatti, sono ritornati ad Appiano Gentile a scaglioni fra lunedì e giovedì.

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, stando ai numeri raccolti negli ultimi allenamenti dallo staff tecnico nerazzurro, i migliori sono quelli di Marcus Thuram, risultato il giocatore con i parametri fisici migliori dell’intera squadra. Non a caso, infatti, il francese sembra certo di un posto da titolare nelle formazioni di Verona-Inter.

Il numero 9 nerazzurro è stato presente in entrambi i match con la Francia, mettendo insieme 90 minuti complessivi. È partito in panchina contro Israele, entrando negli ultimi 12 minuti, mentre Didier Deschamps lo ha scelto titolare contro l’Italia, sostituendolo a poco più di 10 minuti dalla fine della partita terminata 3-1 per i Bleus.