Dove vedere Verona-Inter, diretta tv e streaming del match

Dove vedere Verona-Inter in diretta tv e streaming

Al ritorno dalla pausa Nazionali di novembre, l’Inter di Simone Inzaghi sarà impegnata nella trasferta di Verona. Una partita come tutte le altre da non sottovalutare, contro una squadra che un discreto approccio in questo campionato, fatto di numerosi alti e bassi.

Per quanto riguarda l’Inter, dopo l’ultimo pareggio con il Napoli, una vittoria – in quello che sarà il primo anticipo della tredicesima giornata – potrebbe dare un segnale importante a tutte le altre concorrenti. Soprattutto perché nello stesso turno si giocheranno due sfide importanti come Milan-Juventus e Napoli-Roma.

Il calcio d’inizio di Verona-Inter è previsto per sabato 23 novembre alle ore 15:00.

Probabili formazioni Verona-Inter

Queste le ultimissime notizie sulle probabili formazioni di Verona-Inter:

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Bradaric; Serdar, Duda; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. Allenatore: Paolo Zanetti

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Simone Inzaghi

Informazioni utili per seguire Verona-Inter

Verona-Inter verrà trasmessa sabato 23 novembre alle ore 15:00 in diretta da DAZN. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Verona-Inter sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale della piattaforma, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Verona-Inter in diretta insieme a voi!