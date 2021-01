Verso Udinese-Inter, Gotti si lamenta: “Abbiamo solo un giorno per preparare la gara, loro una settimana”

L’Udinese ha fornito un’ottima prova pareggiando contro l’Atalanta di Gasperini. Luca Gotti, tecnico dei friulani, prossimi avversari dell’Inter in campionato, ha parlato al termine della gara ai microfoni di Sky Sport.

Gotti ha dichiarato: “Sono soddisfatto dall’atteggiamento della squadra oggi. Il punto guadagnato oggi ci aiuta a trovare fiducia e serenità in vista della sfida con l’Inter di sabato. Ora però non abbiamo tempo di adagiarci e pensare, la prossima partita è alle porte”.

A riguardo, Gotti si è poi lamentato: “Ci hanno messo questa partita a metà settimana e abbiamo solo un giorno per allenarci in vista dell’Inter. Loro invece hanno avuto tutta la settimana per preparare la sfida. Siamo sfavoriti da questa contingenza”.

