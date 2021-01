Allerta meteo arancione in Friuli Venezia Giulia: Udinese-Inter a rischio rinvio?

Sarà una lunga giornata quella di domani. L’Inter di Antonio Conte sarà impegnata alle ore 18:00 alla Dacia Arena ospite dell’Udinese di Luca Gotti. C’è però una notizia che preoccupa l’ambiente nerazzurro: oggi infatti alle 12:00 è scattata per 24 ore allerta arancio per valanghe e gialla per pioggia e neve, diramata dalla Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia.

Il precedente ad Udine non può far di certo sorridere, visto il rinvio di Udinese-Atalanta lo scorso 6 dicembre per le forti piogge che si sono abbattute sulla Dacia Arena, con il terreno di gioco che non ha tenuto. Il match di domani dunque potrebbe essere fortemente condizionato dal mal tempo o addirittura non disputarsi. Sono attese novità nelle prossime ore: l’Inter e Conte attendono fiduciosi.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<