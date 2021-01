Ex Inter – Arnautovic obiettivo numero uno per il Bologna: l’ingaggio unico nodo

Una sola stagione con la maglia dell’Inter, la più importante della storia nerazzurra, per Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco era infatti nella rosa di José Mourinho nel 2010 quando la squadra interista alzò al cielo la Champions League, lo Scudetto e la Coppa Italia.

Nella finestra di mercato di gennaio Arnautovic potrebbe tornare in Serie A a quasi 11 di distanza. Come riportato dal Corriere dello Sport infatti il Bologna lo ha messo nel mirino, vista la sua volontà di lasciare la Cina dopo l’esperienza allo Shanghai SIPG con cui ha segnato 16 reti in 29 presenze. L’ingaggio da 3,5 milioni può sicuramente rappresentare un ostacolo al passaggio alla squadra di Sinisa Mihajlovic ma il desiderio di una nuova esperienza dell’attaccante può fare la differenza. I numeri elevati potranno essere spalmati in più anni, per far sì che il ritorno in Italia possa diventare realtà.

