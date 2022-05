Dopo Perisic, l’Inter pensa a Bellanova e Udogie: il punto sugli obiettivi

L'Inter sembra essere orientata su un vice-Gosens giovane e possibilmente italiano

Perisic è sempre più vicino dal salutare l'Inter: sarà difficile per i nerazzurri trovare un altro come lui. E di fatto l'Inter non cercherà un profilo simile, bensì completamente diverso: nelle idee di mercato, l'intenzione è quella di pescare tra i profili giovani e magari anche italiani. Per questo motivo, sono stati fatti i nomi di Bellanova del Cagliari e Destiny Udogie dell'Udinese.