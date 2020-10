UFFICIALE – Clamoroso, Hakimi negativo al coronavirus! Il comunicato dell’Inter

Come annunciato da pochissimi istanti dall’Inter sul suo sito ufficiale, Acrhaf Hakimi è risultato negativo al coronavirus in seguito all’ultimo tampone effettuato nella giornata di ieri. Il calciatore, come il resto dei compagni, si era sottoposto a tampone ordinato dall’Uefa 24 ore prima della gara di Champions League che inizialmente aveva dato esito positivo. Nella giornata odierna si era sparsa la voce di una nuova positività riscontrata in un secondo tampone, mentre l’Inter ha ufficialmente annunciato che il calciatore sta bene, è asintomatico e soprattutto negativo.

Questa la nota ufficiale appena diffusa dalla società nerazzurra: “FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri dopo la positività riscontrata dai controlli UEFA prima della partita contro il Borussia Mönchengladbach. Il giocatore, completamente asintomatico, è stato sottoposto oggi a un ulteriore tampone per valutare la sua effettiva situazione”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<