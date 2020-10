Sospiro di sollievo per Hakimi, è negativo. Attesa per Skriniar: il punto su Covid ed infortuni

La buona notizia che tutti i tifosi dell’Inter aspettavano è arrivata nel pomeriggio: Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone eseguito per confermare la positività al Covid. Il calciatore marocchino nelle prossime ore sarà sottoposto ad un nuovo test e se tutto andrà nel verso giusto potrà tornare a disposizione del tecnico nerazzurro Antonio Conte in vista degli impegni in programma nelle prossime settimane.

Quest’oggi è arrivata anche la notizia della negatività di Ashley Young, mentre si attende l’esito del nuovo tampone cui è stato sottoposto Milan Skriniar: se dovesse essere ancora positivo, è possibile il rientro in Italia tramite un aereo-ambulanza simile a quello usato da Cristiano Ronaldo. Di seguito il recap della situazione indisponibili, aggiornato dopo gli ultimi sviluppi.