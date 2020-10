Siparietto Stankovic, l’espulsione non è un problema. Il tecnico spedito in tribuna, ma…

Un curioso siparietto riguardante l’ex calciatore dell’Inter Dejan Stankovic è accaduto durante l’ultima partita di Europa League fra la Stella Rossa, squadra di cui è allenatore, e l’Hoffenheim, giocata giovedì in terra tedesca. Il tecnico è stato infatti espulso e spedito, come da regolamento, ad osservare la partita in tribuna.

L’assenza di pubblico, però, ha aiutato l’ex calciatore nerazzurro, che dalla tribuna ha potuto comunque dirigere i suoi: il silenzio dell’impianto ha fatto sì che le sue voci giungessero sino al campo. Di seguito alcune immagini, pubblicate da B/R Football:

