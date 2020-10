UFFICIALE – L’Inter conferma che anche Hakimi è risultato positivo al coronavirus

E’ da pochi minuti arrivata la conferma ufficiale da parte dell’Inter che Achraf Hakimi è risultato positivo all’ultimo tampone realizzato. Anche l’esterno marocchino, dunque, si aggiunge alla lunga lista dei calciatori indisponibili per coronavirus, dopo Skriniar, Radu, Gagliardini ed Ashley Young. In ordine, l’ex Real Madrid è il settimo a contrarre il Covid-19 nello spogliatoio nerazzurro, visto che anche Bastoni e Nainggolan – fortunatamente già guariti e rientrati in gruppo – erano stati tra i primi a risultare positivi.

Adesso scatterà il periodo di isolamento obbligatorio pari a 10 giorni che renderà dunque indisponibile Hakimi per l’Inter. Questa la nota ufficiale diffusa dal club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato positivo al Covid-19 in seguito all’ultimo controllo Uefa (previsto dal protocollo della manifestazione) effettuato in vista della gara di questa sera contro il Borussia Mönchengladbach. L’esterno nerazzurro è totalmente asintomatico e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario”.

