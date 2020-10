UFFICIALE – L’Inter annuncia i numeri di maglia della prima squadra per la nuova stagione

Dopo aver consegnato nella giornata di ieri le liste aggiornate per quanto riguarda la composizione della squadra sia in Champions League che in campionato, rispettando perfettamente i termini della scadenza, l’Inter ha annunciato nella giornata odierna tutti i numeri di maglia aggiornati per quanto riguarda i calciatori che fanno parte dell’organico a disposizione di Antonio Conte in vista della nuova stagione già inaugurata con le prime tre giornate di campionato.

Poche sorprese per quanto riguarda l’Inter che nelle passate settimane aveva già annunciato ufficialmente i numeri dei nuovi calciatori, chiusi con il 36 dell’ultimo arrivato ad Appiano Gentile Matteo Darmian. Confermato il 44 di Radja Nainggolan, rimasto alla fine in maglia nerazzurra, e il 99 di Andrea Pinamonti che dunque si riappropria del suo vecchio numero già indossato all’Inter prima delle esperienze vissute fuori Milano nelle ultime due stagioni.

Questo l’elenco completo con i numeri delle maglie dell’Inter: