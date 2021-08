Verso Inter-Genoa: i dubbi di Ballardini in vista del match

Tanto talento nell'attacco ligure

ùInter-Genoa , primo match stagionale della Serie A in partenza domani alle 18.30, si avvicina rapidamente. I nerazzurri di Inzaghi ci arrivano con pochi dubbi e ballottaggi e tante certezze. Ballardini invece, tecnico rossoblu, ha ancora qualche piccolo nodo da sciogliere, tentato dal giocarsi la carta della spregiudicatezza.

Nel match di Coppa Italia infatti ha brillato il giovane attaccante della Sierra Leone, Yayah Kallon , autore anche del goal decisivo contro il Perugia . E come riportato da TuttoSport, non è affatto escluso che il tecnico, impressionato dalla sua personalità, lo voglia lanciare dal primo minuto al Meazza contro i Campioni d'Italia. Il dubbio semmai è al posto di chi schierarlo: se del nuovo acquisto Ekuban , deludente contro il Perugia, oppure del classe 2000 Flavio Bianchi , altra giovanissima promessa rossoblu.

Partiranno invece probabilmente dalla panchina, cercando di svoltare a gara in corso, i due ex interisti Mattia Destro e Goran Pandev, armi letali se in giornata. Tra i pali invece quasi certa la presenza del neo acquisto Sirigu, portiere di enorme esperienza e carisma.