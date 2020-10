Nazionali, rientro anticipato ad Appiano Gentile per tre calciatori: il programma della settimana

È una preparazione in vista del derby molto particolare quella che Antonio Conte ed il suo staff stanno organizzando in queste ore. I sei contagiati dal Covid-19 emersi negli ultimi giorni si aggiungono ai rallentamenti causati dalle convocazioni delle nazionali, che costringono buona parte dei calciatori – soprattutto i sudamericani – a tornare all’ovile non prima dell’antivigilia del match. In sostanza, spiega Tuttosport, saranno ben 11 i ragazzi che varcheranno i cancelli di Appiano Gentile solo nella giornata di giovedì: D’Ambrosio, Barella, Sensi, Kolarov, Perisic, de Vrij, Lukaku, Lautaro Martinez, Sanchez, Vidal ed Eriksen. Fino al loro rientro, quindi, Conte potrà lavorare solamente con sette calciatori, ai quali si sono uniti alcuni elementi della Primavera.

Una buona notizia, però, c’è: al gruppo originario composto da Handanovic, Padelli, Darmian e Ranocchia, infatti, si aggregheranno a breve Hakimi, Pinamonti e Brozovic, che stanno organizzato un rientro anticipato. Il marocchino arriverà ad Appiano Gentile non prima di domani, mentre Brozovic – squalificato per la prossima partita della Croazia – e Pinamonti – nel gruppo dell’Under21 sospesa dalla FIGC per i casi di Covid – potrebbero essere presenti già nel tardo pomeriggio di oggi.

