Nella Croazia di Brozovic e Perisic c’è un positivo in campo. Biasin: “Sosta senza senso”

È caos intorno alla Nazionale della Croazia, che ieri è scesa in campo nonostante fosse ancora atteso l’esito del tampone di Domagoj Vida, risultato poi positivo. Il giocatore è stato sostituito all’intervallo, ma la notizia ha lasciato un po’ di preoccupazione in casa Inter, per la presenza in ritiro dei nerazzurri Marcelo Brozovic e Ivan Perisic.

Non sono mancate, dunque, le polemiche a riguardo, soprattutto fra coloro che sostengono da tempo l’evitabilità di una sosta che ha unito calciatori di squadre diverse in giro per il mondo. Fra questi anche il noto giornalista Fabrizio Biasin, che su Twitter ha espresso la seguente presa di posizione:

