La Nazionale al lavoro in vista della Nations League: anche Barella aggregato al gruppo

Nicolò Barella è pronto ad aggregarsi al gruppo della Nazionale in vista delle due partite dell’Italia contro Polonia e Bosnia, valevoli per la Nations League. Il calciatore era stato bloccato dalla Asl dopo la positività del compagno di squadra Daniele Padelli, ragion per cui ha dovuto attendere il via libera prima di potersi aggregare al resto del gruppo di Roberto Mancini.

Di seguito il comunicato, pubblicato sul sito ufficiale della Figc: “Al gruppo degli Azzurri, che ieri hanno conquistato gli ascolti della prima serata (4 milioni 162 mila telespettatori, 15,7% di share), si sono aggiunti Francesco Acerbi e Nicolò Barella. Tornano a casa invece Vincenzo Grifo e Mattia Zaccagni, che hanno lasciato il ritiro per fare rientro presso i club di appartenenza”.

