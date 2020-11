Vidal al miele su Conte: “Ha fatto il massimo per portarmi qui. Mi trovo a meraviglia con lui”

Arturo Vidal, protagonista di una lunga intervista sulle pagine del Corriere dello Sport, ha parlato anche di Antonio Conte, con cui ha maturato negli anni un rapporto veramente speciale ed idilliaco. Il cileno ha tratteggiato nel dettaglio la figura dell’allenatore dell’Inter.

Ecco, quindi, le parole di Vidal su Conte: “Sono qui soprattutto per lui. Siamo stati 3 anni alla Juventus, abbiamo vinto ed è stata un’esperienza indimenticabile. Lui mi voleva, abbiamo parlato tanto la scorsa estate e ha fatto il massimo per farmi venire all’Inter. Come l’ho ritrovato? È lo stesso della Juventus. Lui ama il calcio, te lo fa sentire e ti trasmette la sua passione e voglia di vincere. Tenero? Si arrabbia molto se sbagli e te lo dice in faccia, davanti a tutti. Il miglior rapporto ce l’ho con lui? Sì anche se ne ho avuti altri con i quali sono stato bene. Con Conte, però, siamo alla seconda esperienza insieme e mi trovo a meraviglia”.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<