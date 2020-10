VIDEO – Inter Media House suona la carica in vista del debutto in Champions: “Dobbiamo vincere”

La Champions League si avvicina e la motivazione dell’ambiente nerazzurro è alle stelle: domani l’Inter sarà infatti in campo contro il Borussia Mönchengladbach nella prima partita della fase a gironi, in programma alle ore 21 in quel dello stadio Giuseppe Meazza. Una sfida che inaugurerà una serie di tre gare in tre settimane nella massima competizione continentale, che potranno dire molto sulle ambizioni degli uomini di Antonio Conte.

Sui propri canali social, la società nerazzurra ha pubblicato un video creato da Inter Media House in cui carica l’ambiente in vista della gara di domani. Ecco il post:

