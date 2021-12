DIRETTA – Digne, Vecino, Bremer e tutto il calciomercato – INTER NEWS

La consueta diretta serale di passione Inter

Nuovo appuntamento in diretta con i giornalisti della redazione di Passione Inter e i membri del club di Passione Inter che come ogni giorno alle 19.30 vi offrono il punto della situazione con le principali news sull'Inter di giornata. Nella diretta di oggi parliamo soprattutto delle ultime novità di calciomercato: da Digne a Bremer, passando per Vecino, Sensi, Scamacca e Frattesi.