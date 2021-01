Zenga: “Inter da scudetto, Milan un po’ indietro. Futuro? Chiedo di essere felice”

Walter Zenga, ex portiere dell’Inter ed ex allenatore di Serie A, si è concesso ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per commentare i temi più caldi che tengono banco nel nostro campionato, soffermandosi in particolar modo sulla stagione della squadra nerazzurra di Conte.

Ecco le sue parole: “L’Inter è da scudetto, il Milan è un po’ dietro ma Pioli è super. Cerco un club in cui essere felice. Se dovessi esprimere un desiderio per il futuro, sceglierei questo: avere ogni giorno il sorriso arrivando al campo per lavorare con la mia squadra. Non chiedo altro. Il Cagliari è un rammarico, ma in Italia posso essere protagonista. Gasp affermato, bravo De Zerbi: non ha sbagliato decisione”.

