Zhang incontra la squadra ad Appiano Gentile: i dettagli

Il presidente dell'Inter è arrivato ieri a Milano e oggi ha incontrato la squadra

Dopo essere arrivato nella giornata di ieri a Milano, Steven Zhang ha incontrato la squadra ad Appiano Gentile prima della partenza per Crotone. Il presidente dell'Inter non ha dovuto effettuare i giorni di quarantena e si è subito recato al centro sportivo Suning per incontrare Antonio Conte e i calciatori per suonare la carica in vista degli ultimi impegni di questa stagione.