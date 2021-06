Steven Zhang, dopo 54 giorni a Milano, è volato in Cina. Il presidente dell'Inter, approfittando del calo della curva epidemiologica, è tornato in Italia forse nel momento più bello della sua esperienza nerazzurra, ma allo stesso tempo più difficile. Zhang ha festeggiato alla grande la conquista del 19esimo scudetto e, nella sua esperienza milanese, ha posto le basi per il futuro dell'Inter, prendendo anche decisioni sicuramente non facili. Riviviamo i 54 giorni di Zhang a Milano.