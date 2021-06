Calhanoglu-Inter, è fatta! Visite mediche fissate e contratto fino al 2024: tutti i dettagli

Oggi il fantasista turco è atteso a Milano: domani le visite mediche di rito

Hakan Calhanoglu è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Nelle ultime ore l'operazione di calciomercato ha subito un'improvvisa accelerata e la dirigenza nerazzurra ha incassato il sì definitivo del turco, in scadenza di contratto con il Milan.

Come riportato da Sky Sport, Calhanoglu è atteso a Milano già in giornata. Domani sono in programma le visite mediche di rito, prima della firma del contratto che lo legherà all'Inter fino al 2024: l'accordo è stato trovato sulla base di 5 milioni di euro più uno di bonus.