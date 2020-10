Zola: “Mi aspetto tanto dall’Inter di Conte. Godin? Vedo Joao Pedro come leader al Cagliari”

Intervistato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Gianfranco Zola ha detto la sua sugli equilibri della prossima stagione in Serie A, sottolineando anche una sua grande aspettativa nei confronti dell’Inter di Antonio Conte.

Ecco, dunque, le dichiarazioni di Zola: “Vedo molto bene il Napoli. Ha iniziato un percorso di crescita già dall’ultima parte della scorsa stagione post lockdown e con Gattuso credo possa tornare a lottare per le prime posizioni. Poi attenzione al Milan, Pioli ha trovato l’equilibrio perfetto per i rossoneri che sembrano in stato di grazia. Tra le conferme mi aspetto tanto dall’Inter e da Conte. Chiaro poi che la squadra da battere resta la Juventus, lo dice la storia, nonostante una coraggiosa rivoluzione con Pirlo“.

Poi, incalzato sul ruolo di leader per Godin al Cagliari, ha detto: “Credo che il leader sia Joao Pedro. Qualcuno si è stupito per la sua stagione da record l’anno scorso con 18 reti, ma non io. Ho avuto la fortuna di allenarlo a Cagliari e ho scoperto un giocatore con qualità importanti ma soprattutto uno splendido ragazzo”.

