Dalla Spagna – Il Barcellona si arrende per Lautaro Martinez? “Ma occhio al Real Madrid”

È evidente come negli ultimissimi giorni stia cambiando qualcosa nella narrazione della telenovela Lautaro Martinez in Spagna e soprattutto in Catalogna. Le parole del vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti, che continua a far filtrare ottimismo circa la permanenza dell’attaccante argentino, si aggiungono alle indiscrezioni riportate da Sport e Mundo Deportivo secondo cui la dirigenza blaugrana stia lentamente spostando i propri radar anche su profili alternativi. Il sogno Neymar in primis, quindi in particolare quel Timo Werner che anche all’Inter sta valutando nel caso in cui il Toro dovesse andar via. Ma non solo.

Sono tanti i profili che i catalani stanno valutando. Il motivo? Lo spiega Francesc Aguilar, noto giornalista del Mundo Deportivo, che su Twitter scrive: “L’Inter è molto tranquilla su Lautaro Martinez. Beppe Marotta è una vecchia volpe e non si impressiona facilmente. Se la gioca bene la partita a carte contro il Barcellona. Se il Barcellona vuole Lautaro, deve pagare. Altrimenti, Lautaro resta ed è doppiamente felice – esordisce Aguilar -. Il Barcellona ha cambiato la sua politica nella trattativa per Lautaro Martinez. Ora parla con altri nomi, prima diceva che Lautaro era l’unico obiettivo per il nuovo numero 9. La cosa più curiosa è che le caratteristiche dei vari candidati non c’entrano nulla col Barça”.

Scampato pericolo dunque per l’Inter? Non proprio. “Lautaro continua a scommettere sul passaggio al Barcellona – dice Aguilar -. Altrimenti, potrebbe restare un altro anno all’Inter. Ha molte offerte dalla Premier, ma non lo convincono. Il problema per il Barcellona è che Haaland non è così facile da raggiungere per il Real Madrid che, quindi, può inserirsi per Lautaro”. Un’altra insidia non da poco quindi per l’Inter.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!