Attacco Inter, chi al posto di Lautaro? Werner in pole: sfida al Liverpool. Cavani e Mertens…

Il futuro di Lautaro Martinez dipende in gran parte dalla volontà dello stesso giocatore. L’Inter non si tirerà indietro davanti ad una cessione importante dal punto di vista economico, soprattutto in un periodo delicato come può essere quello attuale a causa dell’emergenza coronavirus. Marotta cederà Lautaro al Barcellona e lo farà nel caso di condizioni vantaggiose, così l’ad nerazzurro sta monitorando diversi profili che possano andare a rafforzare l’attacco di Conte in caso di addio del Toro.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il mercato dell’Inter prenderà una direzione a seconda che ci sia o meno Lautaro. Il primo nome sulla lista è quello di Timo Werner, attaccante tedesco del Lipsia: maggiori chance di portarlo a Milano si potrebbero avere giocando d’anticipo sul resto d’Europa, principalmente su quel Liverpool che da tempo flirta col tedesco ma che non ha ancora avuto la forza di affondare il colpo. Cavani e Mertens le due occasioni a zero che porterebbero all’attacco gol ed esperienza.

