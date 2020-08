Sanchez ma non solo: Conte ci riprova per Dzeko. Mandzukic il piano B… di Allegri

L’acquisto a titolo definitivo di Alexis Sanchez è un colpo importante per le ambizioni dell’Inter in vista della prossima stagione ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte si aspetta un’altro attaccante di grande livello dal mercato.

“Tutte le strade portano a Roma”, precisamente ad Edin Dzeko. L’attaccante bosniaco, a lungo corteggiato anche la scorsa estate, rimane il primo obiettivo di Conte. La Roma stavolta potrebbe essere costretta a cederlo per questioni di bilancio e, nel caso, l’Inter vuole farsi trovare pronta.

Se Conte e l’Inter non riusciranno a trovare una mediazione e a Milano sbarcherà Allegri, allora si potrebbe valutare anche l’ipotesi di completare l’attacco con Mario Mandzukic, pupillo di Max e attualmente senza squadra.

