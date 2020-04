Mercato – Kumbulla in volata: ‘no’ al Napoli, match point per l’Inter

L’Inter non lo ha mai perso di vista, lo ha continuato a corteggiare mantenendo attivi i contatti e ora ha la possibilità di affondare il colpo e portare a casa un altro grande talento pronto ad imporsi ad alti livelli. Si tratta di Marash Kumbulla, classe 2000 del Verona, tra le grandi rivelazioni di questo campionato. Già rodato nella difesa a 3, si destreggia bene sul centrosinistra, per caratteristiche ed età rappresenterebbe un profilo perfetto per Antonio Conte ed anche per questo i dirigenti nerazzurri si sono mossi sulle sue tracce a gennaio, quando anche il Napoli aveva fatto passi molto concreti arrivando ad un’intesa con l’Hellas sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus. E poi?

Fondamentale è stata la volontà del ragazzo, che si è preso del tempo per decidere rimandando ogni discorso. Ed ora che il Napoli si è rifatto vivo, secondo Sky la scelta di Kumbulla è maturata con un ‘no’ alla proposta partenopea che spalanca le porte all’Inter.

A meno di proposte economiche superiori, soprattutto dalla Germania dove il difensore di origini albanesi vanta diversi estimatori, per i dirigenti nerazzurri la strada sembra piuttosto tracciata. Anche se bisognerà trattare con il Verona che chiede 30 milioni di euro cash e non sembra così incline all’idea di fare sconti. Prima di affondare definitivamente il colpo, dunque, l’Inter potrebbe aver bisogno di qualche cessione. Ma i rapporti tra le società sono buoni e i dirigenti nerazzurri sono pronti ad accontentare Conte con un nuovo gioiello per la difesa.

scrolling="no">

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!