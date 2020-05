Moses, due possibilità di restare all’Inter. Conte è stato chiaro: “Rimane solo a queste condizioni”

Il futuro di Victor Moses potrebbe essere ancora all’Inter. Secondo quanto scrive il Sun, in Inghilterra, i nerazzurri avrebbero avanzato due proposte al Chelsea, entrambe finalizzate alla permanenza del nigeriano a Milano. La volontà attuale della società, infatti, sarebbe quella di mantenere il classe 1990 solo a condizioni differenti rispetto a quelle stipulate a gennaio con i Blues, a causa della mancata integrità fisica dimostrata dal ragazzo.

Due possibilità per la permanenza di Moses

La prima ipotesi avanzata dall’Inter sarebbe quella di pagare il riscatto di Moses meno rispetto ai 12 milioni previsti. In particolare, l’offerta nerazzurra sarebbe di circa 5 milioni di euro, ovvero meno della metà della cifra iniziale. L’alternativa, invece, prevederebbe un prolungamento del prestito di un altro anno, così da poterlo rivalutare al termine della prossima stagione. In questo caso, però, per poter percorrere questa pista il Chelsea dovrebbe rinnovare di un anno il contratto di Moses – che gradirebbe l’idea di restare all’Inter -, in scadenza nel 2021.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!