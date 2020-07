Anche Martin Palermo benedice Lautaro: “È completissimo, sta già mirando Agüero”

Intervistato dai microfoni del Mundo Deportivo, anche lo storico attaccante argentino Martin Palermo, miglior marcatore della storia del Boca Juniors, afferma di essere un grande fan di Lautaro Martinez. Non solo: anche lui si aggiunge alla lunga lista di addetti ai lavori che lo considerano ideale per giocare nel Barcellona di Leo Messi, al quale potrebbe sbarcare nella prossima sessione di mercato. Ecco le sue parole.

Un ‘9’ per il Barcellona – “Ad un certo punto della stagione, quando Suarez non stava giocando a causa di un infortunio, il Barcellona ha sentito la mancanza di un giocatore del genere. Però quando Suarez è tornato ha dimostrato che può ancora contribuire tanto. Lui è il presente, poi per il futuro ovviamente Lautaro sarebbe l’ideale per il Barça e Messi”.

Suarez e Lautaro insieme – “A Lautaro piace svariare e giocare la palla, ha bisogno di spazio. E Suarez ha quella capacità di essere sempre presente in area. Uno potrebbe sfruttare le caratteristiche dell’altro quindi sì, potrebbero giocare insieme senza problemi”.

Specialità di Lautaro – “È sempre ben posizionato in campo, col tempismo giusto per fare gol. È forte, anche fisicamente. Sa come muovere bene il corpo ed è bravo anche nel gioco aereo. È molto completo. Al Racing ha mostrato alcune cose molto interessanti, ma con il suo passaggio in Italia è diventato sicuramente un grande giocatore. Inoltre, lo vedo anche molto maturo per la sua età. Cresce di giorno in giorno”.

Più forte di Agüero? – “Agüero è sempre un riferimento. Il Kun, con la sua esperienza, non ha ancora smesso di fare gol e battere i record. Ora l’infortunio lo ha fermato, ma sicuramente tornerà e continuerà a segnare. È ancora fortissimo”.

