Sportmediaset – L’Inter fa sul serio per Mertens: superata l’offerta del Napoli. Doppio asso nella manica

L’Inter come da tradizione è pronta a pescare a piene mani dalla lista dei calciatori in scadenza di contratto che, dunque, si libereranno a parametro zero. Un marchio di fabbrica del club nerazzurro e dell’Ad Beppe Marotta, che infatti stanno lavorando su più tavoli in vista di un mercato che sarà ridimensionato a livello internazionale.

Sempre caldo il nome di Giroud, con l’ipotesi Vertonghen per la difesa che non tramonta, nelle ultime ore sono tornate a circolare con un’insistenza crescente anche voci su Dries Mertens che sembrava certo del rinnovo col Napoli, ma dopo il lockdown lo scenario sta cambiando e l’Inter si sta inserendo in maniera concreta e decisa.

Lo ribadisce Sportmediaset.it secondo cui addirittura la dirigenza nerazzurra si sarebbe portata nettamente avanti grazie ad un’offerta superiore a quella partenopea, mettendo sul piatto un biennale da 6 milioni a stagione più un’opzione per un terzo anno. Un milione netto in più, senza bonus variabili e soprattutto senza vincoli sui diritti d’immagine, rispetto all’offerta napoletana per il rinnovo. A questo si aggiunge il problema insoluto della multa per l’ammutinamento di novembre che sta incrinando i rapporti all’interno dello spogliatoio.

I dettagli della proposta, il fascino di una grande salto in un club come l’Inter e pure il pressing del connazionale Lukaku, che starebbe lavorando sotto traccia per convincerlo a raggiungerlo a Milano, starebbero facendo quindi cambiare idea a Mertens, che alla soglia dei 33 anni potrebbe accettare la nuova sfida.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!