Daily Star – Il Manchester United vuole indietro Sanchez! Ma l’attaccante preferisce restare all’Inter

Novità dell’ultim’ora nelle trattative di mercato tra l’Inter e il Manchester United per il passaggio a titolo definitivo in nerazzurro di Alexis Sanchez. Secondo quanto riportato dal Daily Star, il club inglese vorrebbe infatti concedere un’altra opportunità all’attaccante cileno dopo l’ottima stagione portata avanti a Milano. Una versione che lo stesso tabloid aveva anticipato lo scorso gennaio e che porta tutt’oggi avanti. L’ex Arsenal, in virtù dei recenti attacchi a distanza di Solskjaer che non lo hanno mai risparmiato, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro.

Per questo motivo avrebbe già comunicato di non voler rientrare, ma di voler proseguire la sua avventura all’Inter. Il club nerazzurro, secondo il Daily Star, per averlo dovrebbe sborsare al Manchester United circa 30 milioni di sterline, per poi trovare l’accordo per l’ingaggio del calciatore. Va detto che negli ultimi giorni, invece, in Italia si è parlato di intesa già raggiunta per lo stipendio in caso di riscatto sulla base di circa 7 milioni di euro netti a stagione, e di cifre nettamente inferiori per l’acquisto a titolo definitivo dai Red Devils.

