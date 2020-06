Dalla Francia – Cavani lascerà il PSG il 30 giugno: niente Champions League

Il nome di Edinson Cavani è uno dei più caldi per il mercato estivo. Il Matador infatti è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain e sarà un acquisto di livello internazionale a parametro zero. L’Inter – alla ricerca di un rinforzo offensivo – lo sta seguendo da tempo insieme all’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Stando alle ultime indiscrezioni, l’ex attaccante del Napoli starebbe pensando alle proposte ricevute per poi decidere al termine della stagione con il PSG, ovvero durante il mese d’agosto quando terminerà la Champions League. Il club parigino infatti ha strappato l’accesso ai quarti di finale. Come riporta la redazione di RMCsport però la situazione sembra essere cambiata in queste ore. Cavani infatti – si legge – lascerà il PSG il 30 giugno, non portando dunque a termine la stagione e la massima competizione europea.



