Dalla Spagna – Lautaro Martinez, il Barcellona si arrende? Ecco i motivi

Della trattativa tra Inter e Barcellona per l’acquisto di Lautaro Martinez se ne parla ormai da mesi, soprattutto in Spagna. Il club blaugrana ha messo da tempo nel mirino il numero 10 nerazzurro ma la società di Via della Liberazione ha sempre tenuto il punto scoraggiando le avances spagnole.

Ieri le parole dell’agente Beto Yaque hanno tranquillizzato i tifosi interisti e le sue parole hanno fatto rumore anche in Spagna. Come riporta il quotidiano Sport infatti il Barcellona difficilmente affonderà il colpo nelle prossime settimane per portare il Toro alla compagine di Messi. Sono troppi gli attaccanti in rosa e troppo alta anche la richiesta dell’Inter: 70 milioni di euro più il cartellino di Junior Firpo. Il club blaugrana – si legge – sembra aver lasciato andare la trattativa di mercato per motivi sia economici che sportivi e riproverà l’assalto la prossima stagione, forte dell’accordo con il giocatore. Intanto Lautaro è pronto al rinnovo…

