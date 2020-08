ESPN – Il City studia il piano per Messi: PSG defilato, l’Inter attende alla finestra

Se per settimane si è parlato di un’Inter in pole position per il colpo Messi, ora ESPN dipinge uno scenario un po’ diverso. Secondo la nota emittente televisiva, infatti, in vantaggio per la firma dell’argentino sul mercato ci sarebbe invece il Manchester City, che in queste ore starebbe studiando il modo di imbastire l’operazione. Il vero problema, riporta in seguito Sport, sarebbe rientrare nei paletti del Fair Play Finanziaro. Gli ultimi mercati dei Citizens sono stati piuttosto onerosi, e quest’anno i mancati incassi portati dalla pandemia e l’uscita ai quarti di finale di Champions League potrebbero aver complicato le cose.

Più defilato ad oggi, invece, il Paris Saint-Germain. Lo stesso tecnico Thomas Tuchel, che peraltro è in bilico dopo aver perso la finale di Champions, aveva dichiarato che Messi “sarebbe il benvenuto al PSG”, ma che al contempo pensa anche che “finirà la carriera al Barcellona“. In attesa di sviluppi, infine, l’Inter, che ha però come priorità capire come si risolverà la questione allenatore.

