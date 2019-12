GdS – Inter, i 3 regali che Conte si aspetta sotto l’albero. Mercato, recuperi e non solo…

E’ stato un impatto incredibile quello di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter. Nonostante l’eliminazione dalla Champions League, in un percorso in cui la squadra ha vissuto e trasmesso ai propri tifosi momenti esaltanti, lo straordinario ruolino di marcia della squadra in campionato e la valorizzazione totale della rosa, hanno avvicinato incredibilmente i tifosi verso il tecnico leccese, divenuto in poco tempo un vero e proprio idolo per i nerazzurri.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, i presupposti per credere nell’impresa finale ci sono tutti, ma serve qualche aiuto non solo dal mercato per poter accorciare il gap tecnico con la Juventus. Nel frattempo, aver chiuso a pari punti in classifica con i bianconeri il 2019, è sicuramente motivo di grande orgoglio e riconoscimento del sacrificio svolto in questi mesi per tutti gli uomini della rosa coinvolti nel progetto.

A questo punto, sono 3 i regali che Conte si aspetta di trovare sotto l’albero. Per prima cosa i rinforzi provenienti dal mercato di gennaio: Vidal e Kulusevski sono una priorità, anche se rappresentano due profili diversi. Il secondo regalo riguarda il recupero di Sensi e Barella, centrocampisti che in momenti diversi della stagione hanno fatto la differenza. Infine, il tecnico leccese si aspetta un percorso più a lungo possibile della Juventus in Champions League. Vuoi mettere dover affrontare una rivale che si dedica anima e corpo alla corsa in campionato e una invece distratta dal palcoscenico più importante e che deve affrontare le squadre più forti al mondo?

