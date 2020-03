CdS – Giroud può rinnovare con il Chelsea. Inter e Tottenham non mollano, la Lazio lo sogna

Nonostante le numerose panchine per buona parte della stagione, nel rapporto tra Franck Lampard e Olivier Giroud la sincerità ed il rispetto reciproco non è mai mancato. Ovviamente, le continue esclusioni, non potevano che rattristire il centravanti francese confinato ai margini del Chelsea per tanti mesi. Ad un passo dalla cessione nello scorso gennaio, è stato lo stesso tecnico inglese a convincerlo a restare, sia per una questione numerica, ma anche perché probabilmente vedeva ancora un futuro in squadra per l’attaccante.

Difatti, nelle ultime settimane prima dello stop, Giroud è tornato ad essere protagonista a Londra con gol e presenze dal primo minuto. Al momento l’ipotesi rinnovo resta sempre lontana, ma è meno complicata di quanto si potesse pensare sino a qualche mese fa. A giugno, qualora il suo contratto dovesse andare in scadenza, vi sono tre opzioni che più di altre lo convincono. Da una parte la Lazio, che lo considera quasi un sogno per il proprio attacco. Dall’altra, come ricordato dal Corriere dello Sport, ci sono le piste che portano ad Inter e Tottenham, club che non lo hanno mollato un istante negli ultimi mesi.

Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!