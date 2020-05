Il Barcellona ha il “sì” di Pjanic: l’Inter può affondare per Vidal

L’obiettivo primario per il centrocampo dell’Inter – oltre a Sandro Tonali – è Arturo Vidal. Antonio Conte ha fatto il suo nome più volte ed anche a gennaio Beppe Marotta ha provato ad accontentarlo, ma il muro eretto da parte del Barcellona è stato insormontabile. In estate però i piani potrebbero cambiare.

Il club blaugrana infatti sembra aver incassato il “sì” di Miralem Pjanic per rinforzare il proprio centrocampo. E Vidal? Se prima lo spazio era ridotto ai minimi termini, con l’arrivo del bosniaco i minuti del cileno si andrebbero quasi ad azzerare. Ecco che l’Inter può fiutare l’affare e fiondarsi – di nuovo – sull’ex Juventus per regalare al proprio tecnico la pedina perfetta per il suo centrocampo. I contatti tra i due club sono continui anche per l’affare Lautaro, Marotta è pronto a non lasciarsi scappare l’occasione.



Commenta tutte le news con i tifosi su Telegram: ci sono già più di 2.000 interisti!