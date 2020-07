Annuncio di Vertonghen sul suo futuro: “Ho in mente qualcosa, a breve parlerò”

Dopo aver ufficialmente salutato il Tottenham, per Jan Vertonghen ora si aprono nuove porte per il futuro. Tra i diversi club che seguono la situazione del belga ci sono anche, in Italia, Inter e Roma, che osservano il suo profilo come eventuale rinforzo di esperienza e caratura internazionale. Ma è stato proprio Vertonghen a parlare del suo futuro durante un’intervista rilasciata a TalkSPORT: ecco le sue dichiarazioni.

“Quella al Tottenham è stata una bellissima esperienza e avrebbe potuto durare più a lungo, ma è arrivato il tempo che finisca. La mia nuova destinazione? Probabilmente uscirà prima o poi. Sto considerando le opzioni e sto scegliendo. Ovviamente la finestra di mercato ora è più lunga dell’anno scorso, quindi abbiamo un po’ più di tempo per valutare l’opzione migliore. Ho qualcosa nella mia testa e vedremo se verrà o no”, ha concluso Vertonghen sul tema mercato.

